بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق «مطروح الإسكندرية»

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق «مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي»، منذ قليل، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء المصابين في حادث سيارة على طريق مطروح الإسكندرية

واستقبل، مساء اليوم الأربعاء، مستشفى رأس الحكمة المركزي مصابي حادث سيارة على طريق مطروح الإسكندرية، وهم: «أم هاشم فرغلي علي 36 سنة من المنيا مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وآدم علاء أحمد سيد 6 سنوات من المنيا، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعلاء أحمد سيد 37 سنة من المنيا مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد علاء أحمد سيد 14 سنة من المنيا مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه pc، ومحمد علاء أحمد سيد 17 سنة من المنيا مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحمزة علاء أحمد سيد 12 سنة من المنيا مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم».

رعاية عاجلة للمصابين

ويكثف فريق مستشفى رأس الحكمة بطريق مطروح جهوده لاستكمال الإجراءات الطبية العاجلة لهم من إجراء الفحوصات الطبية، وعمل الأشعة، والتحاليل الطبية اللازمة والرعاية حتى التماثل للشفاء.

وفور وقوع حادث طريق مطروح انتقلت مباحث الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.