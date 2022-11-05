معلومات عن زياد خالد النبوي بعد ظهوره مع والده.. يجيد العزف وقدم حفلات بالأوبرا

بالتزامن مع ظهوره الأول في الدراما، خطف زياد خالد النبوي الأنظار بعد اشتراكه مع والده في أحد الأعمال الفنية المعروضة في الوقت الحالي على إحدى المنصات، وبدأ الجمهور يبحث عن اسم زياد خالد النبوي لمعرفة العديد من التفاصيل عنه.

وزياد خالد النبوي لم يتخط عمره الــ14 عاما، ويحب الفن ويجيد العزف على آلة البيانو وقدم عددا من الحفلات بدار الأوبرا المصرية، ووالده ووالدته دائما الدعم له ويحضران حفلاته معه.

معلومات عن زياد خالد النبوي

زياد خالد النبوي هو الابن الأصغر لخالد النبوي بعد نور خالد النبوي، الذي احترف التمثيل في الوقت الحالي، وشارك في العديد من الأعمال الفنية، كان أولها مسلسل «الاختيار»، ومن بعدها شارك في العديد من الأعمال من بينها «نقل عام»، «راجعين يا هوى»، «5 جولات»، وغيرها من الأعمال.

والابن الثالث لخالد النبوي هو «كريم» وبعيد عن الفن، حيث يركز في الرياضة.

زياد خالد النبوي يحتفل بعيد ميلاده

واحتفل زياد خالد النبوي مساء أمس بعيد ميلاده، ونشر والده خالد النبوي صورا له عبر «إنستجرام»، هنأه فيها بعيد ميلاده وكتب على الصور: «14 سنة في غمضة عين كل سنة وانت طيب يا زياد».

وظهر «زياد» مع والده عام 2015 على «ريد كاربت» مهرجان دبي السينمائي وكان لديه 7 سنوات فقط، ووقتها خطف الأنظار، وأخذ الجميع يتحدث عن ظهوره الأول وهل يشبه والده أم لا.