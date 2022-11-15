البابا تواضروس لـ كورال شباب الأنبا رويس: أمتعتونا بهذا الترنيم الهادئ الجميل

شهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الحفل الذي أقيم بمسرح الأنبا رویس مساء اليوم، والذي نظمه كورال «شباب الأنبا رويس» التابع لكنائس منطقة الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وذلك بمناسبة العيد العاشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية.

الترانيم التي قدمها الكورال عبر 44 سنة

تضمن الحفل مجموعة من التسابيح والألحان والترانيم التراثية التي قدمها الكورال عبر 44 سنة منذ إنشائه في مثل هذه الأيام من عام 1978.

وأثنى قداسة البابا في ختام الحفل على ما قدمه «شباب الأنبا رويس»، وقال قداسته: «أمتعتونا بهذا الترنيم الهادئ الجميل.. الكلمات جميلة والموسيقى هادئة والأصوات شجية».

وتذكر قداسته: «كنا نتسابق ونحن خدام على اقتناء شريط كورال شباب الأنبا رويس، ونجلس ونكتب كلمات الترانيم لنحفظها».

البابا تواضروس: «فكرتونا بالزمن الجميل»

واختتم: «فكرتونا بالزمن الجميل والأصالة، دمتم محتفظين بهذا الجمال الروحي الذي يخلق جو يشجع على الصلاة».

حضر الحفل عدد من أحبار الكنيسة وكهنة كنائس منطقة الأنبا رويس وخدامها وشعبها.