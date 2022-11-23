«زفة الأفراح» تعرضك لغرامة مالية في قانون المرور الجديد.. ما العقوبة؟

حدد قانون المرور الجديد، عدّة حالات يعاقب سائق السيارة حال ارتكابها، خاصة تلك العادات التي تنتشر في الأفراح ومواكب «زفة العروس»، حيث يجلس الأفراد على أجزاء خارجية من المركبة، أو على مقدمة السيارة أو مؤخرتها.

غرامة مالية

ونص قانون المرور الجديد في هذه الحالة، بمعاقبة السائق بغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه لـ«سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أي جزء خارجي من المركبة».

وهناك حالات عديدة يعاقب عليها قانون المرور الجديد بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن مائتي جنيه، وذلك في الحالات الآتية:

غرامات مالية لمرتكبي هذه الحالات

- استخدام الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر بشأن استعمالها.

- وقوف المركبة ليلا على الطريق في اماكن غير مضاءة، دون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية، أو عاكس الأنوار.

- قيادة المركبة ليلا دون استخدام الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة، وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة الاستعمال أو غير موجودة.

- عدم الالتزام بالجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.

- عدم اتباع قائد المركبة إشارات المرور وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

- مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.

- استخدام أجهزة التنبيه على وجه مخالف للمقرر بشأن استعمالها، كما يحكم في الحالة المنصوص عليها في البند 9 بمصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة.