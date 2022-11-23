45 ألف لتر مياه لإخماد حريق في سيارة «تسلا» بولاية بنسلفانيا الأمريكية

اندلع حريق في سيارة من نوع «تسلا»، أمس، في ريف ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث عانى رجال الإطفاء لإخماده، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

أكثر من 45 ألف لتر من المياه لإخماد الحريق

ويقول مصدر، إن إخماد الحريق في سيارة «تسلا إس» استغرق ساعتين من الجهود المتواصلة، إذ استخدم رجال الإطفاء أكثر من 45 ألف لتر من المياه ليستطيعوا السيطرة على النيران.

حريق السيارة يتطلب 1800 لتر لإخماده

وبحسب سكاي نيوز، وقع الحادث في حدود الساعة 11 صباحا، في الممر الغربي الحدودي للطريق السريع رقم 80، شمالي مدينة بيتسبرج.

وتحدث فريق «موريس» للمتطوعين في جهود الإطفاء، عن أفكار حول كيفية التعامل مع الحريق ومدى خطورته، حيث يمكن لأطقم العمل عادة إطفاء حريق سيارة باستخدام نحو 1800 لتر من المياه أو أقل.