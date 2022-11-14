حادث سيارة تسلا في الصين يثير الشكوك.. وإيلون ماسك يحذر من الشائعات

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية «تسلا»، أنها ستساعد شرطة الصين في التحقيق بحادث تحطم سيارة تسلا من طراز «واي»، بعد أن أفادت تقارير إعلامية محلية، بأن شخصين لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرين، بعد فقدان السيطرة على السيارة.

حادث سيارة تسلا في الصين

أثار الحادث الذي وقع يوم 5 نوفمبر الجاري، في مقاطعة جوانجدونج الجنوبية، شكوكا بشأن سلامة منتجات الشركة في الصين، خاصة أنه أسفر عن مقتل سائق دراجة نارية وفتاة في المدرسة الثانوية.

وقال إيلون ماسك، لـ«رويترز»، إن «الشرطة تبحث حاليا عن وكالة تقييم لطرف ثالث، لتحديد الحقيقة وراء هذا الحادث، وسنقدم بنشاط أي مساعدة ضرورية»، محذرا من تصديق «شائعات».

الصين ثاني أكبر سوق لشركة تسلا

تعد الصين ثاني أكبر سوق لـ تسلا، إذ ذكرت الشركة، أن مقاطع الفيديو أظهرت أن أضواء مكابح السيارة لم تكن مضاءة، عندما كانت السيارة مسرعة، وأن بياناتها أظهرت مشكلات عدم وجود أي إجراء للضغط على الفرامل طوال رحلة السيارة.

يأتي ذلك بعد يومين من أنباء، تفيد بأن الشركة تبحث خطط لتصدير سيارات كهربائية مصنوعة في الصين إلى الولايات المتحدة وكندا، وهي خطوة من شأنها أن تربط أكبر مصنع لها بأمريكا الشمالية، بأكبر سوق لها.

وقامت الشركة بتقييم ما إذا كان من الممكن بيع السيارات الكهربائية من طراز «ثري» و«واي» المصنوعة في شنجهاي، داخل أسواق أمريكا الشمالية في أقرب وقت ممكن في العام المقبل.

وقالت المصادر، إن تقييم الشركة المصنعة لـ سيارة تسلا، تضمن النظر، فيما إذا كانت الأجزاء التي صنعها موردو تسلا في الصين، ستكون متوافقة مع اللوائح في الولايات المتحدة وكندا.

وأوضح مصدر، أن مصنع شنجهاي كان يعمل على وضع خطة أولية لإجراء اختبار لمجموعة صغيرة من المركبات في الربع الأول من عام 2023، التي ستكون متوافقة مع معايير أمريكا الشمالية للتصدير المحتمل.