إيلون ماسك يبيع 7.9 مليون سهم من «تسلا».. ومعركته مع «تويتر» مستمرة

باع الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية «تسلا»، إيلون ماسك، 7.92 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة تقدر بنحو 6.88 مليار دولار، وفقًا لسلسلة من الإيداعات المالية التي نُشرت مساء الثلاثاء. بحسب CNBC.

عمليات البيع تمت بين 5 و9 أغسطس

كشفت إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات، أن عمليات البيع تمت بين 5 و9 أغسطس الجاري بعد اجتماع المساهمين السنوي لشركة تسلا Tesla في 4 أغسطس 2022 في أوستن، تكساس. بسحب CNBC.

في وقت سابق من هذا العام، قال الرئيس التنفيذي لشركة الملياردير إيلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه لم يخطط لمزيد من مبيعات في أسهم شركة تسلا بعد 28 أبريل 2022.

معركة إيلون ماسك مع «تويتر»

يخوض الملياردير إيلون ماسك معركة قانونية مثيرة للجدل مع Twitter، عملاق الشبكات الاجتماعية الذي وافق على الاستحواذ عليه في أبريل مقابل 44 مليار دولار أو 54.20 دولار للسهم الواحد.

بيع أسهم شركة تسلا

في ذلك الأسبوع، كشفت إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات أن ماسك كان يبيع مجموعة من أسهم سيارته شركة السيارات الكهربائية تسلا تبلغ قيمتها بنحو 8.4 مليار دولار.

ويتداول سهم شركة تسلا في بورصة ناسداك عند مستويات 871.27 دولار.

الإعلان عن إنهاء صفقة تويتر

واتهم ماسك «تويتر» بالفشل في تزويده بكل المعلومات التي يحتاجها للمضي قدمًا في عملية الاستحواذ، والتقليل من عدد الحسابات الآلية والبريد العشوائي والحسابات المزيفة على نظامها الأساسي.

«تويتر» ترفع دعوى قضائية ضد ماسك

ورفعت شركة Twitter دعوى قضائية لضمان استمرار صفقة ماسك مقابل السعر المحدد، والذي سيمثل مكاسب غير متوقعة للعديد من مساهميها.