«صيدلة سوهاج» تحصد المركز الأول في بطولة الشطرنج على مستوى الجامعة

حصدت كليات الصيدلة والتمريض والعلوم بجامعة سوهاج، المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب في مسابقة الشطرنج، والتي تم تنظيمها على مستوى كليات الجامعة، وذلك بناءً على نتائج الجولات بين الطلاب.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة تقدم كافة للأنشطة الطلابية المختلفة، بهدف اكتشاف المتميزين من الطلاب وصقل مواهبهم، لاختيارهم لتمثيل الجامعة في مختلف المشاركات القمية الخارجية.

مهارات تنميها لعبة الشطرنج

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الأنشطة وخاصة لعبة الشطرنج تساهم في تنمية وصقل قدرات الطلاب الذهنية والعقلية وأيضا تنمية مهارات التخطيط والتفكير لديهم، مما يؤثر في بناء شخصياتهم بشكل إيجابي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه البطولة تعد من أهم الأنشطة الاجتماعية التي تنمي مهارات الطلاب، واستغلال وقت فراغهم في أنشطة مفيدة ذهنيًا، مضيفًا أن الطلاب الفائزين في هذه البطولة سيتأهلون لبطولة الجامعات على مستوى الجمهورية.

الطلاب الفائزون بالبطولة

وأشار صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، إلى أنه قد فاز بالمركز الأول في مسابقة الطلبة فردي الطالب ميخائيل صفوت ذكي بكلية الحاسبات والمعلومات، وحصل على المركز الثاني الطالب استيفن عاطف مراد بكلية الصيدلة، وجاء في المركز الثالث الطالب أبانوب نعمان غبريال بكلية الصيدلة.

72 طالبا يشاركون ببطولة الشطرنج بجامعة سوهاج

وأضافت أسماء عمر مدير إدارة النشاط الثقافي أن الطالبة هميس كمال عطيه بكلية الآداب، قد فازت بالمركز الأول في مسابقات الفردي طالبات، والطالبة إيمان العربي عثمان بكلية العلوم قد حصلت على المركز الثاني، والطالبة بسمة محمد عبدالرحيم بكلية التجارة قد جاءت في المركز الثالث، موضحة أن مسابقة الطلبة قد أقيمت بالنظام السويسري من سبعة جولات، حيث شارك 48 طالبا، وحسم التعادل بالمسابقة على أساس نتيجة اللقاء المباشر بين الطلاب ثم نتيجتهم التراكمية، كما أقيمت مسابقة الطالبات أيضا بالنظام السويسري من خمس جولات، وشارك بها 24 طالبة.

ومن الجدير بالذكر أن المسابقة قد أقيمت بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بمبنى الأنشطة الطلابية بالحرم الجامعي القديم.