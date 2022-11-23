تنظيم معرضًا لمنتجات ذوي الإعاقة بمصر الجديدة.. الجمعة المقبل

تنطلق فعاليات معرض أعمال ومنتجات ذوي الإعاقة بمشاركة أمانات ذوي الاعاقة بحزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، بعد غد في نادى هليوليدو الاجتماعي والرياضي بميدان روكسي بمصر الجديدة، بحضور قيادات الحزب ونواب مجلس الشيوخ والنواب والعديد من جمعيات رعاية ذوي الاعاقة بالقاهرة.

تفاصيل معرض ذوي الاعاقة

يقام المعرض برعاية كل من النائبة الدكتورة حياة خطاب أمين ذوي الإعاقة، والنائب ناجح جلال أمين التنظيم، والنائب الطاهر عبدالحميد أمين مساعد القاهرة، والنائب محمد ماهر أمين العاصمة.

وقالت الدكتورة حياة خطاب في بيان صحفي أن الهدف ليس إقامة معرض فحسب، ولكن لإيصال رسالة مفادها أن هؤلاء الأبناء والبنات قادرون على إحداث التميز، وأن لهم قدرات خاصة فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.

إبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة

وأعربت عن سعادتها بإقامة مثل تلك المعارض والفعاليات التي تستعرض إبداعات أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويأتي متسقا مع سياسة الدولة التي تولى كافة الرعاية لأبنائنا قادرون باختلاف إذ أكدت أن ذوي الإعاقة يحظون باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، بداية من التوسع في أوجه الحماية وتقديم كل الدعم لهم في شتى المجالات لمواجهة التحديات.

كما أشارت إلى أن هناك مراكز متعددة تشارك في هذا المعرض بمنتجات تشمل العديد من المجالات بينها الخياطة والتطريز والاكسسوارات والسجاد اليدوي وأعمال الصدف والجلود ومشغولات خشبية، وأرابيسك، ومشغولات نحاس.

وأوضحت أن المعرض هو الثاني الذي ينظم خلال العام الجاري حيث نظم المعرض الأول في 30 يونيو الماضي بمكتبة المستقبل إحدى الصروح الثقافية بجمعية مصر الجديدة.