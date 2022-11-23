تأجيل دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها في «شاليهات رأس سدر» لـ20 ديسمبر

قررت محكمة الاستئناف، اليوم الأربعاء، تأجيل الاستئناف المُقدم من ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، في الدعوى الثانية التي أقامتها، بشأن عقد القسمة لشاليهات رأس سدر، ل20 ديسمبر.

ورفضت الدائرة 11 مدني التي تُعقد بمقر محكمة جنوب القاهرة بزينهم، في وقت سابق، دعوى آية رشوان توفيق، ضد والدها، وشقيقتها هبة الله، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، في القضية التي نظرتها المحكمة والمعروفة بـ«تقسيم شاليه رأس سدر»، وقبلت الدعوى الفرعية.

وبدأ الخلاف بين ابنة الفنان رشوان توفيق آية ووالدها، حسب ما جاء قي أوراق الدعوى على تقسيم شاليه بمدينة رأس سدر في جنوب سيناء، والذين ورثوه عن والدتهم أميمة عبدالرحمن، وكان ذلك بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020.

والعقد كان محررًا بين المعلن إليه الرابع بصفته طرف أول بائع، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كطرف ثانِ مشتريات، وتعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وجرى البيع مقابل 100 ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.