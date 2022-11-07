النطق بالحكم في استئناف ابنة رشوان توفيق لإلغاء توكيلين حررتهما لوالدها بعد قليل

تنطق محكمة الاستئناف، بعد قليل، بالحكم في الاستئناف المقدم من ابنة الفنان رشوان توفيق، ضد والدها، في الدعوى الأولى التي أقامتها، لإلغاء توكيلين حررتهما له.

النطق بالحكم في الدعوى

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم، للنطق بالحكم في الدعوى التي قضت الدائرة الثالثة مدني، بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة في «زينهم»، برفض الدعوى الأصلية وقبولها شكلًا.

رفض الدعوى الأصلية

ورفضت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، في وقت سابق الدعوى الأصلية المقامة من قبل «آية»، الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق، ضد والدها، وإلزامها المصاريف، حيث طالبت بإلغاء توكيلين حررتهما له، كما قبلت الدعوى الفرعية شكلًا، وتم إلزامها بالمصاريف التي بلغت 339 ألف جنيه.

وحررت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، في وقت سابق، توكيلًا رسميا عاما لوالدها، وفوجئت باستخدامه دون علمها، بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى، بغرض إنهاء حالة الشيوع بينها وبين شقيقتيها، وتوقيع والدها على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة، حدد فيهما للطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع، وطالبت ببطلان عقدي القسمة المؤرخين بتاريخ 20 أغسطس 2020 و22 أغسطس 2020.