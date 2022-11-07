«الاستئناف» ترفض دعوى ابنة رشوان توفيق لإلغاء توكيلين حررتهما لوالدها

قضت محكمة الاستئناف، اليوم، برفض الاستئناف المقدم من ابنة الفنان رشوان توفيق، ضده، في الدعوى الأولى التي أقامتها، وطالبت فيها إلغاء توكيلين حررتهما له.

وقضت الدائرة الثالثة مدني، بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة في «زينهم»، برفض الدعوى الأصلية وقبولها شكلًا.

ورفضت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، في وقت سابق، الدعوى الأصلية المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق، ضد والدها، وإلزامها بالمصاريف، إذ طالبت بإلغاء توكيلين حررتهما له، كما قبلت الدعوى الفرعية شكلًا، وجرى إلزامها بالمصاريف التي بلغت 339 ألف جنيه.

وحررت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، في وقت سابق، توكيلًا رسميا عاما، لوالدها وقالت إنها فوجئت باستخدامه دون علمها، بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى، بغرض إنهاء حالة الشيوع بينها وبين شقيقتيها، وتوقيع والدها على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عنها، وحدد فيهما لها نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع، وطالبت ببطلان عقدي القسمة المؤرخين بتاريخ 20 أغسطس 2020 وبتاريخ 22 أغسطس 2020.