رشوان توفيق: أشعر بالسعادة مع عرض أعمالي الدرامية القديمة للجيل الجديد

قال الفنان رشوان توفيق، إنه يشعر بسعادة كبيرة عندما تُعرض مرة أخرى الأعمال الدرامية التي شارك فيها ومّر عليها سنوات طويلة على شاشة التليفزيون، وتكون فرصة لمختلف الأجيال سواء الجديدة لرؤيتها والتعرف على هذه الكنوز، ومن رآها في الماضي يعيد ذكرياته ويستمتع مجددًا.

وأشار رشوان توفيق، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه في الوقت الحالي غير مرتبط بتصوير أي أعمال فنية، ورفض عددا من السيناريوهات التي عرضت عليه مؤخرًا لأن موضوعاتها لا تناسبه، مبديًا سعادته بالنجوم والمواهب الجديدة الموجودين حاليًا على الساحة.

العيش بهدوء

وأوضح أنه يقضي يومه في الصلاة وقراءة القرآن ومتابعة التليفزيون وكل ما هو جديد، خصوصًا وأن الكِبر في السن يكون باعثًا أكثر على أن تعيش في هدوء وأن تكون في معية الله «الواحد هيعوز إيه أكتر من كده».

حالته الصحية أفضل كثيرا

وكان الفنان رشوان توفيق، طمأن جمهوره على حالته الصحية، بعد إصابته بكسر في إحدى قدميه منذ فترة، ووضعها في الجبس لمدة تزيد عن شهر، مشيرًا إلى أنه أصبح بخير ويتحرك بشكل طبيعي جدًا.

ومن أشهر المسلسلات التي شارك بها «محمد رسول الله، القضاء في الإسلام، عمر بن عبدالعزيز، أبو حنيفة النعمان، الإمام الغزالي، الأبطال، المال والبنون، الحاوي، لن أعيش في جلباب أبي، السقوط في بئر سبع، الأيام، ضمير أبلة حكمت، عم حمزة، سلسال الدم، أستاذ ورئيس قسم، القاصرات، عائلة مجنونة جدًا، الزيني بركات، أين قلبي، أم كلثوم، أبنائي الأعزاء شكرًا».