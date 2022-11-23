ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 477 تذكرة هيروين في كفر الشيخ

نجح رجال المباحث بمركز شرطة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، يقومون بترويج الهيروين والمخدرات بقرى المركز والمراكز المجاورة، وتم ضبطهم مُتلبسين وبحوزتهم 477 تذكرة هيروين، يقومون بترويجها على زبائنهم.

تفاصيل واقعة الضبط

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود تقرير من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفر الشيخ، بتلقيه معلومات أكدتها التحريات التي أشرف عليها المقدم فؤاد الفقي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، بوجود 3 عاطلين بإحدى قرى مركز دسوق، وكونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا لترويج المخدرات والهيروين على زبائنهم بقرى المركز والمراكز المجاورة، مُتخذين من قريتهم مقرًا لتوزيع المخدرات والهيروين.

أنواع المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات؛ تم إعداد كمين لضبطهم متلبسين، حيث تم ضبط «س.ع.د»، 43 سنة، وبحوزته فرد خرطوش، و2 طلقة نارية لذات العيار، و73 تذكرة هيروين، و1100 جنيه حصيلة البيع، كما تم أيضاً ضبط «م.ا.د»، 28 سنة، وبحوزته 305 تذكرة هيروين، و750 جنيهًا، وسكين، كما تم ضبط «أ.س.د»، 40 سنة، وبحوزته 99 تذكرة هيروين، و1300 جنيه، وهاتف محمول، ومطواه، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها.

حُرر محضر بالواقعة برقم 16743 لسنة 2022م جنايات مركز شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة بدسوق؛ قررت حبس كل منهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتولت التحقيق.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

وأكد محمد عبد العظيم، محامٍ، أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.