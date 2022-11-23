إمدادات غاز «مولدوفا» تنذر بأزمة جديدة بين روسيا وأوكرانيا.. واتهامات لكييف بسرقته

قالت شركة «غازبروم» الروسية، إنَّها ستخفض إمدادات الغاز التي تدخل أوكرانيا عند نقطة دخول مدينة «سودجا» اعتبارًا من 28 نوفمبر، إذا استمر الاختلال في الكميات التي يتمّ تسليمها عبر أوكرانيا إلى دولة «مولدوفا»، إذ يتمّ توفير تدفقات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى العملاء في أوروبا ومولدوفا فقط عبر خط «سودجا» بمعدل 43 مليون متر مكعب في اليوم.

شكوك في سرقة الغاز الروسي

ومع ذلك، ذكرت شركة «غازبروم»، في بيان لها، إنَّ حجم الغاز الموفر للعبور إلى «مولدوفا» يتجاوز الأحجام المادية التي تصل بالفعل إلى «مولدوفا»، وهذا يعني أنَّ بعض الغاز المخصص لـ«مولدوفا» يتمّ الاحتفاظ به في أوكرانيا.

وأوضحت «غازبروم» إنَّه في حالة الحفاظ على عدم التوازن في النقل، فإنّها ستبدأ في تقليل إمدادات الغاز إلى نقطة دخول «سودجا» للمرور عبر أوكرانيا اعتبارًا من 28 نوفمبر «بكمية التسليم اليومي المنخفض».

وبينت «غازبروم» إنَّ شركة «مولدوفا غاز» دفعت في 21 نوفمبر جزءا من إمداداتها في نوفمبر وأن الدفعة كانت لتوريد 25 مليون متر مكعب من الغاز.

ارتفاع أسعار الغاز الروسي

تكافح «مولدوفا» لدفع ثمن واردات الغاز الروسي في عام 2022 بسبب ارتفاع الأسعار بكثير، وخفضت «غازبروم» بالفعل الإمدادات إلى البلاد منذ أكتوبر مشيرة إلى مشاكل تتعلق بالعبور الأوكراني في «سوخرانيفكا».

كما هددت «غازبروم» مرارًا وتكرارًا بوقف صادرات الغاز إلى مولدوفا إذا تخلف المستورد «مولدوفا غاز» عن المواعيد النهائية للدفع.

وقالت «غازبروم» إنَّها تحتفظ أيضًا بالحق في إنهاء عقد التوريد بالنظر إلى أن «مولدوفا غاز» لم تسدد حتى الآن ديونها التاريخية لشركة «غازبروم».

منذ أكتوبر، كانت غازبروم تزود فقط 5.7 مليون متر مكعب من الغاز إلى «مولدوفا غاز»، وهو أقل بكثير من 8.1 مليون متر مكعب في اليوم الذي ينبغي تسليمه وفقًا لشروط عقدها.

إجراءات قانونية ضد روسيا

لتعويض النقص، عقدت «مولدوفا» مزادات توريد يومية، وتنظر «كيشيناو» أيضًا في اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة «غازبروم» بسبب نقص العرض.

وقالت «غازبروم» إنَّها خفضت الحجم بسبب القوة القاهرة على شحنات الغاز الروسي عبر نقطة دخول سوخرانيفكا على الحدود مع أوكرانيا.

تعد «مولدوفا» مشترٍ مهم إلى حد ما للغاز، حيث تزيد وارداتها عن 3 مليار متر مكعب في السنة.

ينقسم طلب البلاد بين إقليم مولدوفا على الضفة اليمنى لنهر دنيستر بحوالي 1.2 مليار متر مكعب / سنة، ومنطقة ترانس دنيستر الانفصالية على الضفة اليسرى (2.1 مليار متر مكعب / سنة).

3 أضعاف خلال شهور

في ديسمبر 2021، كانت الأسعار 450 دولارًا/ 1000 متر مكعب فقط، لكنها ارتفعت بشكل كبير خلال الصيف إلى أكثر من 1500 دولار / 1000 متر مكعب.

وبلغ سعر إمدادات الغاز الروسي في نوفمبر 821.58 دولارًا أمريكيًا/1000 متر مكعب بعد انخفاض أسعار الغاز الأوروبية الفورية بشكل حاد منذ سبتمبر.

في أكتوبر 2021، مددت غازبروم و«مولدوفا غاز» اتفاقية توريد الغاز طويلة الأجل لمدة 5 سنوات أخرى حتى سبتمبر 2026.