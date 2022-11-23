تفاوت إنتاج الدول من الصلب خلال عام.. تراجع روسيا وأوروبا

بلغ إجمالي إنتاج الصلب الخام العالمي 147.3 مليون طن متري في أكتوبر الماضي، مستقرًا على أساس سنوي، لكنه انخفض بنسبة 2.9% من سبتمبر إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، وفقًا لبيانات رابطة الصلب العالمية، وأدى هذا إلى وصول إجمالي الإنتاج للأشهر العشرة الأولى من عام 2022 إلى 1.55 مليار طن متري، بانخفاض 3.9% عن العام الماضي.

زيادة الإنتاج في الصين

وأنتجت الصين 79.8 مليون طن متري في أكتوبر، بزيادة 11% عن العام الماضي، ما يشكل 54.1% من إجمالي إنتاج الصلب الخام العالمي، وأدى ذلك إلى رفع إنتاج الصلب في الصين خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر إلى 860.6 مليون طن متري.

ارتفاع إنتاج الهند

وأظهرت البيانات أن الهند، ثاني أكبر منتج للصلب في العالم، شهدت أيضًا نمو الإنتاج بنسبة 2.7% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 10.45 مليون طن متري، والذي ارتفع أيضًا بنسبة 5.8% على أساس شهري.

كما ارتفع إنتاج الهند التراكمي من يناير إلى أكتوبر بنسبة 6.1% ليصل إلى 103.8 مليون طن متري، وفقًا للرابطة التي تغطي بيانات الصلب الخام في 64 دولة.

انخفاض إنتاج اليابان

بلغ إنتاج اليابان في أكتوبر 7.35 مليون طن متري، بانخفاض 11%عن العام الماضي، لكنه ارتفع بنسبة 2.9% عن سبتمبر، مع انخفاض الإنتاج في الفترة من يناير إلى أكتوبر بنسبة 6.5% على أساس سنوي إلى 75.2 مليون طن متري.

بلغ إنتاج الولايات المتحدة في أكتوبر 6.7 مليون طن متري، بانخفاض 8.9% على أساس سنوي، لكنه ارتفع بنسبة 2.7% على أساس شهري، وسجل الإنتاج في الفترة من يناير إلى أكتوبر 68.1 مليون طن متري، بانخفاض 4.8% على أساس سنوي.

انخفاض إنتاج روسيا

تشير التقديرات إلى أن روسيا أنتجت 5.8 مليون طن متري في أكتوبر، وانخفضت بنسبة 11.5% من أكتوبر 2021، لكنها ارتفعت بنسبة 3.3% على أساس شهري، ما رفع إنتاجها المقدر من يناير إلى أكتوبر إلى 60.4 مليون طن متري، بانخفاض 6.6% عن العام الماضي.

وأنتجت كوريا الجنوبية 5.1 مليون طن متري من الصلب الخام في أكتوبر، بانخفاض 12% على أساس سنوي، لكنها ارتفعت 10% على أساس شهري، مع انخفاض حجم 10 أشهر بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 55.7 مليون طن.

انخفاض إنتاج أوروبا

وتراجع إنتاج أوروبا من يناير إلى أكتوبر بنسبة 9.3%، وأظهرت البيانات انخفاض إنتاج الصلب الخام بنسبة 17% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 15.03 مليون طن متري، على الرغم من أن هذا كان أعلى بنسبة 5.5% في الشهر وعند أعلى مستوى في أربعة أشهر، وبلغ حجم إنتاج أوروبا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 155.5 مليون طن متري، بانخفاض 9.3% على أساس سنوي.

وشهدت ألمانيا، أكبر منتج للصلب في أوروبا، انخفاضًا في إنتاجها من الصلب الخام بنسبة 14% على أساس سنوي في أكتوبر إلى 3.1 مليون طن متري.

وأثرت تكاليف الطاقة المرتفعة على إنتاج الصلب، وكذلك الطلب، حيث لا يزال قطاع السيارات يواجه النقص المستمر في رقائق أشباه الموصلات، وأظهرت البيانات أن ألمانيا أنتجت في الفترة من يناير إلى أكتوبر 31.4 مليون من الصلب الخام، بانخفاض 6.9% على أساس سنوي.

انخفاض إنتاج تركيا

وانخفض إنتاج تركيا في أكتوبر بنسبة 18% عن العام الماضي، وشهدت تركيا أكبر انخفاض على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلا 2.9 مليون طن متري، وفقًا للبيانات.

وأنتجت البرازيل ما يقدر بنحو 2.8 مليون طن متري في أكتوبر، بانخفاض 4.5% على أساس سنوي، ولكن بزيادة 3.3% عن سبتمبر، بينما بلغ إنتاج إيران الشهري 2.9 مليون طن متري، بزيادة 3.5% عن العام الماضي و4.7% أعلى من الشهر السابق.

ويقدر إنتاج البرازيل في الفترة من يناير إلى أكتوبر أساس سنوي بـ 28.7 مليون طن متري، بينما ارتفع إنتاج إيران لفترة 10 أشهر بنسبة 9% إلى 25.1 مليون طن متري.

وأظهرت البيانات أن إنتاج أكتوبر من الحديد الخام من 38 دولة بلغ 104.5 مليون طن متري، بزيادة 3.1% على أساس سنوي، في حين بلغ إنتاج الحديد المنخفض المباشر في جميع أنحاء العالم 9.3 مليون طن متري، بزيادة 8.4% على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي إنتاج الحديد الزهر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 1.1 مليار طن متري، بانخفاض 2.2% على أساس سنوي، بينما ارتفع إنتاج الحديد الخام لهذه الفترة بنسبة 7.6% على أساس سنوي إلى 91.9 مليون طن متري.