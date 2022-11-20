أخبار البورصة المصرية.. مكاسب سوقية 6.6 مليار جنيه مع بداية التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على صعود جماعي مع بداية التداولات ومكاسب سوقية تجاوزت 6 مليارات جنيه، وسط توقعات باستمرار ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي Egx30 عند مستوى مقاومة 12600 نقطة، خلال الأسبوع الجاري.

مؤشر Egx30 يرتفع 0.42%

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في بداية التعاملات بنسبة 0.34% إلى مستوى 12557.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.14%، عند مستوى 2391.61 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.17%

صعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.19%، مع بداية التعاملات عند مستوى 3489.32 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.13% عند مستوى 2188.63 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 152.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 22 مليون سهم عبر تنفيذ 1.972 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 140 سهمًا، ارتفع منها 25 سهمًا، فيما استقر 118 دون تغيير.

رأس المال السوقي يربح 2.8 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 6.6 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 828.365 مليار جنيه.

ويتوقع حسام عيد، خبير محلل مالي وخبير أسواق مال، استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 12400 نقطة قد يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 12600 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي والتي شهدت صعوداً قوياً جداً خلال تعاملات الفترة الأخيرة قد يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 12400 نقطة.

المؤشر EGX70 يتجه إلى مستوى 2400 نقطة

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، يتوقع «عيد» في حالة استقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2360 نقطة قد يتجه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2400 نقطة، مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم مرة أخرى.