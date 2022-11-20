أخبار البورصة المصرية.. استمرار الارتفاعات ومكاسب سوقية 2.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء، لترتفع جميع مؤشراتها، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.06% عند مستوى 12523.84 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.84%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2408.41 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 3502.23 نقطة بارتفاع نسبته 0.56%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 0.11%

أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 0.11%، ليغلق عند 2188.12 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.4 مليار جنيه، من خلال التداول على 640.2 مليون سهم، وتنفيذ 64.228 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 195 سهمًا، إذ ارتفع 95 سهمًا، وانخفض 53، فيما استقر 47 سهمًا.

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع عند مستوى 823.929 مليار جنيه، بمكاسب نحو 2.6 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لاختبار مقاومة 12000 نقطة

وقال حسام عيد، المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق تعاملات اليوم مرتفعًا بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي واستقراره فوق أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 12400 نقطة قد يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 12600 نقطة.

الأداء إيجابي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة

وأشار عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، إلى أنه أغلق مرتفعا، واستقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2400 نقطة يدفعه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2460 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الثاني وهو 2360 نقطة.