مصرع وإصابة 4 أشخاص في مشاجرة على «مكان الصيد» بسوهاج

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، إثر مُشاجرة مسلحة فيما بينهم، بسبب خلاف على مكان الصيد في مياه النيل، بدائرة مركز طهطا في سوهاج، وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى طهطا العام، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

إخطار مدير أمن سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا من قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، بنشوب مشاجرة ووجود وفيات ومصابين بين عدد من الصيادين بدائرة المركز.

بالانتقال وبالفحص؛ تبين مصرع كل من المدعو «س. ع. ا - 50 عامًا صياد، وع. ا. ا - 24 عامًا صياد»، وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة مستشفى طهطا العام، كما تبين إصابة كلٍ من المدعو «ك. ح - 16 عامًا صياد، وا. ش» 20 عامًا صياد، ومُصاب بكدمات واشتباه كسور، وجرى نقلهما إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

مكان الصيد في مياه النيل

تبين من خلال الفحص؛ وقوع المشاجرة بسبب خلاف على مكان صيد الأسماء في مياه النيل بذات الناحية، ما أدى إلى حدوث المشاجرة فيما بينهم.

جارٍ تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة، لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.