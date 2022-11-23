الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية تستعد لفتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد

تستعد عدد من أفرع الجامعات الدولية العالمية التي تستضيفها بعض المؤسسات التعليمية في العاصمة الإدارية الجديدة، لفتح باب التقدم و الالتحاق المبكر بمختلف الكليات للعام الجامعي الجديد 2023-2023، بدءً من شهر ديسمبر المقبل، وذلك وفقاً للقواعد والاشتراطات التي وضعتها الجامعات الأم، وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس أفرع الجامعات الدولية لـ«الوطن»، ان مواعيد فتح باب التقدم والقبول والالتحاق بالبرامج والكليات بالأفرع يخضع للجامعات الأم في الدول الأجنبية .

التقديم لأفرع الجامعات الأجنبية في العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد أمين الأعلى لأفرع الجامعات الدولية، أن التقديم لأفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية يكون من خلال المؤسسات المستضيفة للأفرع، وأنها تكون وفقاً للقواعد والضوابط الموضوعة من قبل الجامعات الرئيسية، مؤكداً أن هناك عدد من الملفات يتم فحصها الآن بشأن استضافة أفرع جديدة لجامعات أجنبية.

تنسيق الجامعات الدولية 2022

ومن جانبه، أعلن إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة المستضيفة لأفرع جامعة كوفنتري البريطانية ونوفا البرتغالية، فتح باب التقديم المبكر لمختلف الكليات والبرامج الدراسية وفقاً للضوابط والقواعد المحددة من قبل الجامعات الأم خلال شهر ديسمبر المقبل للعام الجامعي 2023-2024، مؤكداً أن الشهادات الممنوحة للطلاب تكون صادرة من الجامعات الأم ذاتها: «الشهادة الممنوحة للطالب في مصر هي نفس الشهادة الممنوحة للطالب في فرع الجامعة الأم».