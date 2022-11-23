«الأرصاد» تحذّر من طقس الساعات المقبلة: سحب رعدية وأمطار 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تنبؤ جوي عاجل، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، موضحة أنّه اعتبارا من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 11 مساء اليوم، خلال آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، يتوقع تكوّن سحب رعدية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة خلال الساعات المقبلة، على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ووفقا للأرصاد، جاءت درجات الحرارة اليوم 23-11-2022 على مدن الجمهورية، كما يلي.

- القاهرة 25 - 16

- العاصمة الإدارية 25 - 15

- 6 أكتوبر 24 - 15

- بنها 24 - 16

- دمنهور 24 - 16

- كفر الشيخ 25 - 16

- المنصورة 25 - 15

- دمياط 25 - 15

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 27 - 16

- السويس 26 - 18

- الزقازيق 27 - 17

- شبين الكوم 26 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 30 - 22

- الإسكندرية 24 - 15

- العلمين الجديدة 25 - 15

- وادي النطرون 26 - 16

- مطروح 24 - 14

- السلوم 23 - 15

- سيوة 24 - 11

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- الطور 26 - 15

- كاترين 20 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 26 - 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 19

- مرسى علم 28 - 20

- الفيوم 27 - 15

- بني سويف 27 - 14

- المنيا 27 - 11

- أسيوط 27 - 12

- سوهاج 29 - 14

- قنا 31 - 16

- الأقصر 32 - 17

- أسوان 32 - 13

- الوادي الجديد 30 - 13

- أبو سمبل 31 - 18

- أبو رماد 28 - 21

- رأس حدربة 26 - 20