«الأرصاد» تحذّر من انخفاض درجات الحرارة غدا: ارتدوا الملابس الشتوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، وتقل الحرارة درجة عن أمس لتصل لـ25 نهارًا على القاهرة الكبرى، ناصحة بارتداء الملابس الشتوية غدا، حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة، ويكون الطقس غدا غير مستقر.

أجواء مائلة للحرارة اليوم

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنّ فترات سطوع الشمس ستشهد زيادة، ما يجعل المواطن يشعر بأجواء مائلة للحرارة.

وتابعت أنّ الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة، لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وقد تصل إلى حلايب وشلاتين ومرسى علم.

انخفاض درجات الحرارة الخميس

وحذّرت منار غانم، من طقس غدًا الخميس، مؤكدة أنّ التوزيعات تختلف بسبب منخفض جوي في الطبقات العليا للجو، وتنخفض درجات الحرارة 3 مئوية، وتنشط الرياح، ما يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

ولفتت إلى احتمالية سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، تصل إلى منطقة جنوب البحر الأحمر وحلايب وشلاتين وأبوسمبل، وتكون الأمطار على المدن المطلة على البحر المتوسط متوسطة، رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، لكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.