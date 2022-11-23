«الأرصاد»: انخفاض طفيف في الحرارة.. وزيادة فترات سطوع الشمس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجة عن أمس، والعظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 25 مئوية نهارا، وتزيد فترات سطوع أشعة الشمس.

أجواء مائلة للحرارة نهارا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين: «ما زالت مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر علينا قادمة من الصحراء، وسنشعر بأجواء مائلة للحرارة إلى معتدلة نهارا في السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد».

انخفاض درجات الحرارة

وتابعت: «تكون الأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات، وتنخفض بشكل ملحوظة في الليل وساعات الصباح الباكر، كما تكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة، ويشهد اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من سواحلنا الشمالية على فترات متقطعة، تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، وتمتد الأمطار الخفيفة إلى أقصى جنوب البلاد عند المجرى الملاحي».

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب محافظة البحر الأحمر مثل حلايب وشلاتين ومرسى علم، لافتةً إلى أنّ الأجواء أشبه بالأجواء المستقرة في المناطق الشمالية، ويتوقع بداية من غد الخميس أن تبدأ التوزيعات الضغطية تختلف وتتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، يعمل على خفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على أغلب أنحاء الجمهورية.