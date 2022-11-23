الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ4 أيام المقبلة: مائل للحرارة نهارا بارد ليلا

استعرض برنامج «صباح جديد»، المعروض على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلاميين همام مجاهد وآية الكفوري ونهى درويش، الحالة الجوية في عدد من العواصم العربية والعالمية، موضحين أن هيئة الأرصاد الجوية في مصر، كشفت حالة الطقس على مدار الـ4 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء، حتى السبت المقبل.

طقس مائل للبرودة ليلا

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد، وبالنسبة لحالة الطقس خلال فترة الليل، فإن طقسا مائلا للبرودة يسود أغلب الأنحاء.

فرص لسقوط أمطار خفيفة

أكدت الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا.

سحب على سواحل السعودية الغربية

في السعودية، تسود أجواء مائلة للحرارة في المناطق الساحلية، لكن تكون معتدلة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة عشرينية في غالبية المناطق، ومن المتوقع أن تتكون كميات من السحب على السواحل الغربية، قد تعمل على هطول بعض الأمطار، خاصة في المناطق الجنوبية من جدة، وصولا إلى سواحل عسير.

واستعرض البرنامج درجات الحرارة في عدد من العواصم العربية والعالمية وكانت كالتالي:

- القاهرة العظمى 24 والصغرى 14

- القدس العظمى 20 والصغرى 11

- الرياض العظمى 27 والصغرى 14

- عمان العظمى 22 والصغرى 11

- أبو ظبي العظمى 29 والصغرى 24

- تونس العظمى 20 والصغرى 14

- الخرطوم العظمى 36 والصغرى 21

- بكين العظمى 13 والصغرى 1

- موسكو العظمى 1 والصغرى -5

- لندن العظمى 11 والصغرى 5

- روما العظمى 16 والصغرى 8

- برلين العظمى 6 والصغرى -1

- باريس العظمى 12 والصغرى6

- واشنطن العظمى 14 والصغرى 1