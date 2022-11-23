يهتم قطاع كبير من المواطنين التعرف على سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 23 نوفمبر.

تستعرض بوابة «الوطن»، مع نهاية المعاملات البنكية اليوم، آخر ما استقرت عليه أسعار العملات في البنوك المختلفة، منها سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك، حيث تباينت أسعاره بين قرش وقرشين، خاصة أن الجنيه الإسترليني، إحدى العملات الأوروبية الهامة للعاملين في أسواق المالية والاقتصادية بعد الدولار الأمريكي، واليورو، وفق المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، 29.07 جنيه للشراء، و29.16 جنيه للبيع

بلغ سعره في المصرف المتحد، 29.06 جنيه للشراء، و29.33 جنيه للبيع.

البنك الأهلي سجل سعر 29.06 جنيه للشراء، 29.22 جنيه للبيع.

بينما سجل سعره داخل بنك مصر 29.06 جنيه للشراء، و29.22 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك

سعر الجنيه الإسترليني ببنك أبو ظبي الإسلامي، 29.05 جنيه للشراء، بينما البيع 29.21 جنيه.

في بنك الإسكندرية بلغ سعره مقابل الجنيه المصري، 29.06 جنيه للشراء، بينما البيع 29.27 جنيه.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس 29.04 جنيه للشراء، و29.24 جنيه للبيع.

بنك أبو ظبي الإسلامي سجل قيمة شراء الجنيه الإسترليني بـ29.13 جنيه، و29.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك «CIB» بلغ 29.11 جنيه للشراء و29.27 جنيه للبيع.