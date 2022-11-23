تباين سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في البنوك المختلفة، وذلك خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، مع نهاية المعاملات البنكية، حيث شهد استقرارا ملحوظا في بعض البنوك، في عمليات البيع والشراء، ووفقا لآخر التحديثات.

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة

- سجّل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، اليوم داخل بنك CIB صباح اليوم نحو 6.43 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

- وفي بنك مصرسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، نحو 6.66 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- في آخر التحديثات في تعاملات بنك قناة السويس 6.64 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.

- سجل سعره بالبنك الأهلي 6.65 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع.

- وداخل بنك الإسكندرية استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند 6.66 جنيه للشراء 6.69 جنيه للبيع.

- وفي البنك المركزي المصري، سجل 6.66 جنيه للشراء، ونحو 6.68 جنيه للبيع.

- وسجل خلال آخر تعاملات البنك المصري الخليجي اليوم عند نحو، 6.65 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- وبلغ سعر شراء وصرف الدرهم، في المصرف المتحد، عند 6.52 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

- في أبو ظبي الإسلامي سجل الدرهم الإماراتي نحو 6.68 جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع.