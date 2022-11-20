سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك المحلية والأجنبية

عاد سعر الدرهم الإماراتي للتباين في عمليات البيع والشراء، داخل معظم البنوك العربية والأجنبية والحكومية، ووفقا للتحديثات الأسبوعية في القطاع المصرفي، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، آخر أسعار بيع وشراء العملة الإماراتية الرسمية.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

- سجّل الدرهم مقابل الجنيه داخل بنك cib صباح اليوم نحو 6.43 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

- وفى بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم، نحو 6.65 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- بلغ سعره اليوم في تعاملات بنك قناة السويس 6.63 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- سجل في البنك الأهلي 6.65 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع.

- استقر داخل بنك الإسكندرية عند 6.64 جنيه للشراء 6.67 جنيه للبيع.

- وداخل البنك المركزي المصري، سجل 6.64 جنيه للشراء، ونحو 6.66 جنيه للبيع.

- وبلغ خلال تعاملات البنك المصري الخليجي، 6.65 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- سعر الصرف للشراء والبيع، في المصرف المتحد، عند 6.51 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.

- في أبو ظبي الإسلامي سجل الدرهم الإماراتي نحو 6.66 جنيه للشراء و6.67 جنيه للبيع.