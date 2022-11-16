سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنوك المحلية والأجنبية اليوم

استقر سعر الدرهم الإماراتي داخل معظم البنوك العربية والأجنبية والحكومية العاملة في القطاع المصرفي، ووفقا للتحديثات الصباحية، ترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية، آخر ما استقرت عليه العملة الإماراتية الرسمية.

ووفقا للبنوك، فإنّ أسعار العملات العربية والأجنبية تختلف بشكل يومي، ومن ضمن ما يهتم به الناس ويبحثون عنه سعر الدرهم الإماراتي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي

- سجّل الدرهم مقابل الجنيه داخل بنك cib صباح اليوم نحو 6.43 جنيه للشراء و6.47 جنيه للبيع.

- وفى بنك مصر بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 6.64 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

- بلغ سعره اليوم في تعاملات بنك قناة السويس 6.62 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع.

- سجل بالبنك الأهلي مقابل الجنيه، 6.64 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.

- استقر داخل بنك الإسكندرية عند 6.63 جنيه للشراء 6.66 جنيه للبيع.

- وداخل البنك المركزي المصري، سجل 6.64 جنيه للشراء، ونحو 6.66 جنيه للبيع.

- وبلغ خلال تعاملات البنك المصري الخليجي، 6.64 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع.

- واستقر سعر الصرف للشراء والبيع، في المصرف المتحد، عند 6.49 جنيه للشراء و6.65 جنيه للبيع.