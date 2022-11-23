«تموين السويس»: استقرار أسعار السلع في المحافظة

شهدت أسعار السكر والزيوت والبقوليات، في أسواق محافظة السويس، اليوم الأربعاء، استقرارًا في الأسعار تزامنًا مع توافر السلع والحملات اليومية لمديرية التموين.

الغرفة التجارية توضح الأسعار الاسترشادية للسلع

وقال المحاسب محمد الملاح، رئيس الغرفة التجارية في محافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتم تقدير الأسعار الاسترشادية، لمختلف السلع منعاً لاحتكار التجار والتلاعب بالأسعار.

وأوضح «الملاح»، أن أسعار السكر المعبأ في السويس 18 جنيها، الأرز المعبأ 15 جنيها، زجاجة زيت الطعام 700 جرام 30 جنيهًا، والدقيق الفاخر سعر الكيلو من 12 إلى 15 جنيهًا، السمن النباتي، 37 جنيها، فاصوليا بيضاء 24 جنيهًا، عدس من 30 إلى 36 جنيها، اللوبيا 24: 28 جنيها، والفول من 16 إلى 30 جنيها.

حملات يومية لتموين السويس

من جانبه، قال المحاسب محمد رشاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن استقرار أسعار السلع فى السويس يعود إلى عدم وجود أزمة أو نقص فى أي سلعة غذائية، بالإضافة إلى استقبال عدد من قوافل المواد الغذائية من الوزارة، والحملات المكثفة اليومية على الأسواق لضبط الأسعار.