أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة ومنافذ وزارة التموين

كميات كبيرة من اللحوم، توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية في منافذها يوميا، حيث تشهد إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين، نظرا لتوافر اللحوم بأنواعها كافة، وبأسعار أقل بكثير من مثيلاتها في محلات الجزارة المختلفة، لذا تشهد عمليات البحث إقبالا كبيرا لمعرفة أسعار اللحوم اليوم.

أسعار اللحوم اليوم

وسجلت أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين، أسعار أقل بنسبة 30% عن مثيلاتها في محلات الجزارة بجميع أنحاء الجمهورية.

- اللحوم البلدي الكيلو بـ145 جنيها.

- الكبدة البلدي الطازجة الكيلو بـ145 جنيها.

- اللحوم السوداني الطازجة الكيلو بـ115 جنيها.

- اللحوم الضأن الطازجة الكيلو بـ145 جنيها.

- اللحم المفروم الطازج الكيلو بـ130 جنيها.

- البفتيك الطازج الكيلو بـ140 جنيها.

- السجق الطازج الكيلو بـ100 جنيه.

أسعار اللحوم في محلات الجزارة

وأوضحت النشرة السعرية الصادرة عن شعبة القصابين بالغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق المحلية، وجاءت الأسعار كما يلي.

- البلدي الكندوز بين 170 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

- الضأن الطازج يتراوح بين 180 و200 جنيه للكيلو .

- كباب الحلة الطازج الكيلو بين 180 إلى 190 جنيها.

- الكبدة الكندوز الطازجة بين 160 و180 جنيها للكيلو.

- الأستيك والبفتيك تراوح سعره بين 190 و200 جنيه.

- الكيلو الجملي، بلغ سعر الكيلو بين 140 و160 جنيها.

- اللحم المفروم من النوع البلدي بلغ سعر الكيلو 180 و190 جنيها.

- اللحم البتلو بلغ سعره بين 170 و190 جنيهًا.

- المفروم البقري البلدي بلغ سعره 170 جنيها.

- السجق البلدي من النوع البلدي 150 جنيها.

- سعر كيلو الموزة البلدي بقري 195 جنيها.

- سعر كيلو الضأن البلدي 220 جنيها.