أسعار السكر والأرز والدقيق في معرض «الشبان المسلمين» بالمنيا

أعلنت جمعية الشبان المسلمين في محافظة المنيا، عن إقامة معرض السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة لجميع المواطنين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة والمجتمع المدني من أجل السيطرة على الأسعار، والقضاء على الاحتكار، ورفع المعاناة عن كاهل البسطاء، من خلال إقامة العديد من المنافذ والمعارض التي تطرح سلع ومواد غذائية ولحوم ودواجن بأسعار مخفضة للجمهور.

سلع أساسية ولحوم دواجن

وقال مجدي رسلان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن معرض الشبان المسلمين للمواد الغذائية، المقام بمقر الجمعية في مدينة المنيا، تم تنظيمه بالتعاون مع الغرفة التجارية، وعدد من أصحاب المصانع، حيث يتم عرض السلع الأساسية والدواجن واللحوم بأسعار مخفضة أقل من الجملة.

سكر وأرز ودقيق بأسعار أرخص من الجملة

وأضاف «رسلان»، أن كيس الدواجن بالمعرض يحتوي على «فرختين» بسعر 55 جنيها، وكيلو اللحمة بلدي 140 جنيها، كيلو لحمة مستورد 90 جنيها، كيلو لحمة مفروم مستورد 85 جنيها، كيلو السكر 15 جنيها، كيلو الأرز حبة عريضة 15 جنيها، وكيس الدقيق وزن 10 كيلو بسعر 100 جنيه، في الوقت الذي يتم طرحه بالأسواق الحرة والمحلات بسعر 150 جنيها، وزجاجة الزيت 900 ملي 35 جنيها.

وأكد «رسلان» أن مجلس إدارة جمعية الشبان المسلمين، برئاسة المهندس أحمد الحسيني، قرر إقامة المعرض بصفة دورية، لرفع المعاناة عن كاهل البسطاء، من خلال عرض المواد الغذائية بأسعار مخفضة، وبأسعار أقل من الجملة وبأعلى جودة، موجها الشكر لكل الجهات الداعمة للمعرض وخاصة الغرفة التجارية، وأصحاب المصانع.