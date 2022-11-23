«التعليم» تمنح 3283 أخصائيا شهادة الصلاحية للنقل إلى تخصصات أخرى

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 247 لسنة 2022، بمنح 3283 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، والتكنولوجيا، والصحافة والإعلام، الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات، شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات والمواد الأخرى.

منح شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات

ونص القرار الوزاري على أن يُمنح أعضاء هيئة التعليم من شاغلي وظائف المعلمين وكل ما يعادلها من وظائف الأخصائيين، الذين استوفوا برامج التنمية المهنية والمتطلبات التي أقرتها الأكاديمية المهنية للمعلمين، شهادة الصلاحية اللازمة للنقل إلى التخصصات، والمواد الأخرى، والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 41 لسنة 2020، والبالغ عددهم 3283، حيث يتم نقلهم للدرجة الوظيفية المقيدين عليها، طبقًا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

نقل معلمي التدريبات المهنية بالتعليم الفني الصناعي

كما نص القرار على نقل معلمي التدريبات المهنية بالتعليم الفني الصناعي من حملة دبلوم الدراسات التكميلية والحاصلين على مؤهل عال تربوي أو مؤهل يصلح للتدريس بالتعليم الفني الصناعي - أثناء الخدمة - إلى معلمي المواد العملية العلمية معًا، مع الاحتفاظ بالدرجة الوظيفية المقيدين عليها.

وجاء في ختام نص القرار: «يصدر المحافظون - كل في نطاق اختصاصه - القرارات اللازمة لنقل أعضاء هيئة التعليم شاغلي وظائف المعلمين، وكل ما يعادلها من وظائف - بعد التحقق من استيفائهم باقي متطلبات النقل - إلى التخصصات والمواد الأخرى، والوظائف، والمراحل التعليمية المختلفة المستحقة لكل منهم».