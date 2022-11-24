في عيد ميلادها.. أزمات في حياة ميرفت أمين: آخرها وفاة دلال عبدالعزيز

تحتفل الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ75، اليوم الخميس؛ إذ أنها من مواليد 24 نوفمبر عام 1946، وهي التي قدمت مسيرة فنية طويلة حافلة بالأعمال الهامة في مشوارها، سواء بالسينما أو الدراما، ولكنها واجهت صعوبات خلال مشوارها الفني، وأزمات نفسية أرغمتها على الابتعاد عن الفن لمدة طويلة .

وفاة الفنانة دلال عبد العزيز

بعد وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، إثر إصابتها بفيروس كورونا، دخلت ميرفت أمين في حالة اكتئاب، وفق حديث مصادر مقربة منها، خاصة أنها كانت تربطها بها علاقة حب وود وصداقة منذ بداية دخولهما الوسط الفني، وحاولت تعويض ذلك من خلال التقرب للفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، ومشاركتهما في حياتهما الفنية.

حريق بمنزلها

تعرضت الفنانة ميرفت أمين لأزمة، عندما تعرضت الشقة المجاورة لها بمنطقة المهندسين لحريق هائل، وتسبب الحادث في وفاة موظف وإصابة 3 آخرين بسبب الأدخنة، ولم تكن ميرفت تعلم بأمر الحريق حتى فوجئت بآثاره تتساقط على شبابيك وبلكونات شقتها، ووجود 7 من سيارات الإسعاف والإطفاء.

- أزمتها مع زوجها عمر خورشيد

كشفت الفنانة ميرفت أمين، في بعض اللقاءات التلفزيونية، عن أزمة تعرضت لها في حياتها الشخصية مع عازف الجيتار عمر خورشيد؛ إذ تعرضت للخيانة بسبب علاقته بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق، وعندنا تأكدت من ذلك انفصلت عنه على الفور.

آخر أعمال ميرفت امين

يذكر أن آخر عمل قدمته الفنانة ميرفت أمين، فيلم «أعز الولد» عام 2021، من تأليف شريف نجيب، وإخراج سارة نوح، في إطار كوميدي، وتدور الأحداث حول 5 أطفال يتعرضوا للاختطاف في أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادتهم بأنفسهن سالمين.