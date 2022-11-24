«حياة كريمة» تعلن أماكن وتوقيتات قوافلها الأسبوعية في 12 محافظة

أعلنت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جدولها الأسبوعي لقوافلها المجانية والتي تشمل «طبية، بيطرية، وزراعية»، فضلا عن ندوات التوعية، وذلك في 12 محافظة مختلفة، في الفترة من 24 إلى 30 نوفمبر الحالي.

وجاءت القوافل المجانية لمبادرة حياة كريمة في محافظات «دمياط، والإسكندرية، والسويس، والدقهلية، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والمنوفية، والقاهرة، والجيزة، والغربية وبني سويف»، بحسب ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

مواعيد قوافل حياة كريمة المجانية

وتضم قوافل حياة كريمة المجانية خدمات مختلفة «طبية، وبيطرية، وزراعية ومشروعات تنموية»، وذلك في القرى والمراكز التابعة للمحافظات السابق ذكرها وفقًا للجدول الآتي:

توقيتات قوافل حياة كريمة المجانية

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف الذي أطلقت المبادرة الرئاسية من أجله، وهو العمل على تحسين أوضاع المواطن، فضلا عن الارتقاء بمستوى حياته في شتى أنحاء الجمهورية، لا سيما المحافظات الحدودية والقرى الأشد فقرا والنائية.

«حياة كريمة» تهدف إلى تحسين صحة المواطنين، من خلال إطلاق القوافل الطبية بالمناطق البعيدة والمحافظات الحدودية، التي شملت الكشف والعلاج في جميع التخصصات بالمجان، إلى جانب تدشين المستشفيات لمنع انتشار الأمراض داخل المراكز والنجوع.