منسق «حياة كريمة» بأسوان: 61 مجمعا خدميا وزراعيا لخدمة المواطنين بالقرى

قال الدكتور محمد صلاح منسق عام حياة كريمة بأسوان، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت وجه القرى بشكل عام، نتيجة الجهود المبذولة بمختلف أنحاء القرى المختلفة على مستوى الجمهورية، ومن بينها محافظة أسوان التي تشهد عددا كبيرا من المشروعات التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات، مشيرًا إلى أن سكان القرى لمسوا تلك الجهود بصورة كبيرة.

حياة كريمة بأسوان: جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضاف صلاح في مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أن حياة كريمة تعمل على تطوير العديد من القطاعات بينها تطوير البنية التحتية وإضافة الجودة لكل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت 3 مراكز بمحافظة أسوان «أدفو وكوم أمبو ومصر النوبة»، ومؤخرًا تم إضافة مركزي أسوان ودراو، بإجمالي 39 قرية أم و113 قرية وتابع و390 نجعا.

39 مشروعا من مشروعات الصرف الصحي

وتابع منسق عام حياة كريمة بأسوان أن الخدمات المقدمة تتضمن الصرف الصحي، إذ يوجد أكثر من 39 مشروعا من مشروعات الصرف الصحي ومشروعات محطات المعالجة ومحطات الرفع وأعمال شبكات ووصلات منزلية، إضافة إلى مشروعات خاصة بتوصيل الغاز الطبيعي ومشروعات مياه الشرب التي تضمنت مشروعات إحلال وتجديد أو مشروعات تركيب خطوط جديدة لمياه الشرب.

تغطية وحدات المطافئ لأرجاء المحافظة كافة

وأكمل صلاح: «مشروعات حياة كريمة بأسوان شملت مشروعات الكهرباء التي يتم توفيرها بالقرى المختلفة، إضافة إلى العديد من المشروعات الخدمية المنوط بها توفير خدمات أفضل داخل القرى المختلفة من خلال إنشاء العديد من المجمعات الخدمية بلغ عددها 31 مجمعا خدميا و30 مجمعا زراعيا والعديد من مراكز الشباب فضلًا عن إنشاء وحدات الإسعاف والمطافئ لتغطية كافة أرجاء المحافظة.