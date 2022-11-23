حياة كريمة في الشرقية.. كشف وعلاج مجاني لـ2900 مواطن بكفر صقر

انتهت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، من أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية، بقرية شيط الهوى التابعة لمركز ومدينة كفر صفر بمحافظة الشرقية، التي استمرت لمدة يومين.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين ، خاصة بالأماكن النائية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

كشف مجاني لـ2875 مريضا

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت خلال اليومين في توقيع الكشف الطبي المجاني على 2875 مريضا من أهالي القرية، بواقع 417 مريضا في تخصص الباطنة، 48 مريض جراحة عامة، 459 عظام، 571 أطفال، 133 نساء وتوليد، 234 جلدية وتناسلية، 12 تنظيم الأسرة، 305 أنف وأذن، 218 رمد، 136 مسالك بولية، 149 قلب وأوعية دموية، 157 أسنان.

علاج مجاني وجراحات وتوعية

صرف العلاج اللازم لجميع المرضى مجانا، وتحويل 33 حالة مرضية، تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم بشأن انتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع الفرق الطبية والإدارية، وكل من شارك بهذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية