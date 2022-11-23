محافظ الغربية يفتتح وحدة الغسيل الكلوي بقرية تلبنت قيصر (صور)

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، وحدة الغسيل الكلوي بقرية تلبنت قيصر بمركز طنطا، بحضور النائب محمد عريبي، والنائب غباشي بدير، والنائب عبد المنعم شهاب، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.

المحافظ يتفقد وحدة غسيل كلوي

تفقد المحافظ، الوحدة التي تضم قاعتان للغسيل الكلوي، بعدد 5 أسره، وآخر بغرفة الطوارئ، كما تفقد معمل التحاليل، وغرفة الطوارئ، وبنك دم، والصيدلية، ووحدة المعالجة الخاصة بالوحدة.

وأشاد محافظ الغربية، بجهود مؤسسات المجتمع المدني وأهالي القرية في المساهمة مع الدولة في تطوير ورفع كفاءة المؤسسات المختلفة، موجهاً الشكر لكل العاملين بالوحدة على جهودهم المبذولة وتقديم الدعم المعنوي للمرضى.

تفقد أعمال الرصف

على هامش الافتتاح، تفقد الدكتور طارق رحمي، أعمال الرصف الجارية بطريق عزبة شعبان بطول 1350 مترا، وعرض 6 أمتار، بإجمالي تكلفة 7.9 مليون جنيه، ضمن خطة الرصف الموضوعة، حيث شدد على ضرورة إنهاء الأعمال، قبل الانتهاء من عملية الرصف، كما تفقد الوحدة الصحية بكلا من قرية تلبنت قيصر وقرية برما.