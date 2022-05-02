راشد يفتتح وحدة غسيل كلوي في مستشفى التحرير بإمبابة

زار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة دور الأيتام ورعاية المسنين والمستشفيات لتقديم التهنئة للنزلاء بمناسبة العيد في لفتة إنسانية لرسم البهجة والفرحة على وجوههم في أول يوم لعيد الفطر المبارك.

التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة

وأشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن المحافظ استهل زياراته بتقديم التهنئة للسيدات والرجال نزلاء دار أم هانئ لرعاية المسنين بإمبابة بحي شمال، وقدم العيدية لهم ووجه القائمين على الدار بتلبية أي متطلبات لهم، مؤكداً على ضرورة أن يتم التواصل الدوري والتنسيق مع المحافظة في حال وجود أي معوقات تواجه النزلاء أو القائمين علي الدار لسرعة حلها إضافة إلى حرصة على التواجد معهم في هذا اليوم تقديرا لهم، مؤكدا على أنهم قاموا بتأدية رسالتهم على الوجه الأكمل تجاه أبنائهم والمجتمع.

تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضي

واستكمل راشد زياراته بتفقد مستشفى التحرير العام للاطمئنان على المرضى وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وقام بإهدائهم العيدية متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم بسلام.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى، مؤكداً على ضرورة استمرار تقديم جميع أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم، متمنياً أن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل.

افتتاح وحدة الرعاية المتوسطة بمستشفى التحرير

وافتتح المحافظ وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفى التحرير العام والتي تضم 10 ماكينات غسيل كلوي ومجهزة بالكامل بالإضافة إلى افتتاح وحدة الرعاية المتوسطة بالمستشفى بعد تجهيزها.

أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية

وثمن محافظ الجيزة الجهود المخلصة والتفاني في أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية، مؤكدا أنهم ضربوا أروع الأمثلة في حب الوطن بإخلاصهم في أداء واجبهم المهني والإنساني في معركتنا ضد فيروس كورونا.

توفير الدعم الكامل للجمعيات والمؤسسات الاجتماعية

وتفقد المحافظ دار هضبة الخير للأيتام بكفر طهرمس بالهرم مقدماً لهم العيدية واستمع لمشاكلهم ومطالبهم، مؤكدا حرصه على توفير الدعم الكامل لكل الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في توفير الدعم الكامل لهم من خلال العمل على دمجهم بالمجتمع فهم جزء لا يتجزأ منه، فيما عبر الأطفال عن سعادتهم بتلك الزيارة التي أدخلت الفرحة عليهم متمنيين تكرارها دائما.

حرص المحافظ على الجلوس مع الأطفال واطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما اطمأن من المسؤولين بالدار على توافر جميع الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج إليها الأطفال، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

تجلي القيم

وقال محافظ الجيزة إن يوم العيد تتجمع فيه كل مشاعر الإنسانية النبيلة، وتتجلى فيه القيم السمحة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء وأن يجعل كل أيامها أعياد.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبا المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي مدير مديرية الشئون الصحية وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وأشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة واللواء حسن موافي رئيس حي الهرم.