مصرع طالبة صدمتها سيارة أثناء خروجها من المدرسة بالإسعاعيلية

لقيت طالبة في المرحلة الثانوية، مصرعها عصر اليوم الأربعاء، في حادث مروري بمدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، أثناء خروجها من المدرسة متوجهة إلى منزلها.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد اصطدام سيارة بطالبة تدعي حبيبة خالد إسماعيل، 16 سنة، مقيمة بقرية فنارة وطالبة بمدرسة فايد الصناعية.

الفتاة تلفظ أنفاسها الأخيرة

دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل الطالبة إلى أقرب مستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقالت مصادرأمنية، إن الحادث وقع علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، أمام مدرسة محمود سليم الثانوية، خلال عبور الطالبة للطريق.

وأشارت المصادر، إلى أنه تم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى فايد المركزي، فيما تم تحرير محضر بالحادث، وأخطار النيابة العامة، لتولي التحقيقات في الواقعة.

مصرع طالبة في بورسعيد

كانت محافظة بورسعيد، قد شهدت أيضا، أمس الثلاثاء، مصرع طالبة، أسفل عجلات سيارة، في منطقة سهل الطينة شرق المحافظة، خلال عودتها من المدرسة في حادث مروري.