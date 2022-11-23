أسرة الطفلتين «إيمان وسجدة» بعد إحالة المتهمتين بقتلهما للمحاكمة: ننتظر العدل

تلقت أسرة الطفلتين إيمان وسجدة، قرار النائب العام بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات، بكثير من الارتياح، وكان رد فعلهما: «الحمد لله وربنا يكمل» وسط سعادة وأمل بعودة حق ابنتهما.

ويقول أحمد النجار، عم الطفلتين، إن قرار النيابة العامة أعاد لهم الحياة مجددًا، لأن من تسبب في مقتل الطفلتين إيمان وسجدة، سينال العقاب اللازم.

عم الطفلتين إيمان وسجدة: نثق في القضاء

وأضاف عم الطفلتين في تصريحات لـ«الوطن»، أنهم يثقون في القضاء المصري وقدرته على عودة حق الطفلتين اللتان توفيتا غدرًا، على حد وصفه.

وأكد أن الأسرة تستكمل إجراءات التقاضي ضد المتهمتين وينتظرون الحكم العادل، أملا في عودة حق الطفلتين، معقبًا: «الحكم عليهم هو اللي هيبرد قلب أمهم وأبوهم،ـ وقلوبنا كلنا».

إحالة المتهمتين إلى محكمة الجنايات

وجاء ذلك بعد إحالة النيابة العامة المتهمتين لمحكمة الجنايات لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا، ما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان في التحقيقات.

التهمة الموجهة إلى العاملة

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري.

تهمة الصيدلانية

وأكدت التحقيقات أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى في الجريمة بطريقي التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.