تجديد حبس المتهمين في قضية الطفلتين «إيمان وسجدة» 15 يوما للمرة الثالثة

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهمين في قضية الطفلتين إيمان وسجدة، «الصيدلانية والعامليْن لديها» لمدة 15 يوما آخرين احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

وقال هاني رشوان، محامي أسرة الطفلتين إيمان وسجدة اللتين توفيتا بسبب حقنة مضاد حيوي، سببت لهما حساسية تبعها وفاتهما في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إن النيابة قررت تجديد حبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثالثة خلال سير التحقيقات.

ويواجه المتهمون في قضية الطفلتين إيمان وسجدة، عددًا من التهم أولها العاملين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، بالإضافة إلى اتهام الصيدلانية بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

واقعة الطفلتين إيمان وسجدة

وتعود واقعة الطفلتين إلى وصف الصيدلانية المتهمة عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، لوالدتهما فحاولت الأخيرة البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.