«الغرف التجارية» تدعم منظومة الفاتورة الإلكترونية: تمنع ارتباك المجتمع الضريبي

أعلنت الغرفة التجارية بالغربية عن عقد دورة تدريبية مجانية لمنتسبي الغرفة بالمحافظة، تدور حول الفاتورة الإلكترونية، عبر تطبيق زووم.

«الكموني»: الدولة توفر تيسيرات ووسائل للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية

وفي ذلك السياق، قال الدكتور صلاح أنور الكموني، رئيس غرفة الغربية التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، إنَّ الحكومة متمثلة في وزارة المالية تسعى جاهدة نحو تسريع العمل بالفاتورة الإلكترونية.

وأضاف «الكموني» في تصريحاته خلال بيان صادر عن الغرفة، أن المنظومة الجديدة ستساهم في رفع كفاءة منظومة الضرائب في مصر، مشيرًا إلى أهمية منظومة الفواتير الإلكترونية في الحد من التهرب الضريبي ورفع كفاءة الفحص الضريبي وتخفيف العبء عن الممولين من ميكنة الإجراءات للتعامل مع المصلحة.

الفاتورة الإلكترونية مستند لتسجيل البيانات الورقية

أكد «الكموني»، أنَّ «الفاتورة الإلكترونية» تعد مستند إلكتروني لتسجيل بيانات الفاتورة الورقية بين البائع والمشتري، وتصل للمصلحة فورياً وإلكترونياً، ويرى أنَّ قرار وزير المالية ومصلحة الضرائب بتنفيذ قرار الفاتورة الإلكترونية بشكل تدريجي يساهم في عدم حدوث ارتباك بالمجتمع الضريبي واختبار مدى فعالية المنظومة.

تابع في البيان، «على المتعاملين سرعة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، خاصة وأن جميع التعاملات في المستقبل ستتم بشكل إلكتروني، والدولة توفر جميع التيسيرات ووسائل الانضمام».

تنظيم ندوات تثقيفية دورية

أضاف رئيس تجارية الغربية، أنَّ تنظيم هذه الدورة التدريبية يعد إحدى قنوات التوعية بأهمية الفاتورة الإلكترونية، وسيتم تنظيم ندوات تثقيفية دورية وكذلك ورش لمنتسبي الغرفة حول أهميتها، وتأتي الدورة التدريبية التي ستنظمها الغرفة ضمن استراتيجية وزارة المالية حول رقمنة إجراءات ومعاملات مصلحة الضرائب المصرية، بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030 ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.

وناشدت الغرفة الغربية منتسبيها من التجار ومقدمي الخدمات، أنه على من يرغب في الاشتراك بالندوة التعريفية، التوجه إلى الشؤون الاقتصادية بالغرفة بشارع الجيش بطنطا للتسجيل.