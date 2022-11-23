رجال الأزهر والكنيسة يغرسون الأشجار بمدارس المنيا.. «أتحضر للأخضر»

شارك رجال الدين الإسلامي والمسيحي في حملة لغرس الأشجار داخل المدارس، ضمن مبادرة أطلقتها لجنة «صانعي السلام»، بعنوان «أتحضر للأخضر»، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومديرية التربية والتعليم، والمنطقة الأزهرية في محافظة المنيا.

غرس عدد كبير من الأشجار

وقال الشيخ جمال عبد الحميد، وكيل معهد أزهري بالمنيا، إنه تم غرس عدد كبير من الأشجار ضمن مبادرة أتحضر للأخضر، بمدرسة كفر المنصورة الابتدائية بمدينة المنيا، بمشاركة القس بولس نصيف، ممثلا عن الكنيسة، وعدد من أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ولجنة صانعي السلام، بالتعاون مع قيادات التربية والتعليم، والأزهر، تحت إشراف الدكتور أحمد محمد طلب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محسن خالد الوكيل الثقافي بالمنطقة الأزهرية، المهندس حمدي إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية، ومديري مدرستا كفر المنصورة الابتدائية والإعدادية، والدكتور علاء عبد الفتاح مدير قسم الموهوبين بالتعليم.

الحفاظ على البيئة وترشيد الموارد الطبيعية

وشملت فاعليات مبادرة «أتحضر للأخضر»، ندوة توعوية حاضر فيها الدكتور منصور عبد المجيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة المنيا وعضو صانعي السلام، حول التغيرات المناخية وأهمية الحفاظ على البيئة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، بحضور أكثر من 100 طالب وطالبة، كما تم تنظيم ورش عمل عن التغيرات المناخية والاحتباس الحراري والأخطار التي تهدد الكرة الأرضية.

ولجنة صانعي السلام بمحافظة المنيا، تضم مجموعة من القيادات الطبيعية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وهدفها نشر الوعي، وتبني القضايا المجتمعية، ودعم مؤسسات الدولة، وعقد الندوات واللقاءات بالمدارس والمعاهد الأزهرية لنشر الفكر الصحيح والوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والتشدد والعنف، والتوعية بالتغيرات المناخية ونشر الوعي البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية.