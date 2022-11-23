موعد الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية في جامعة المنيا

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، أنه وفقًا للجدول الزمني الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي طبقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛ لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2022/2023، فإنه سيتم فتح باب الترشح غدًا الخميس.

وأشار القائم بأعمال رئيس الجامعة، أنه سيجري فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة المنيا العشرين، بدءًا من 24 نوفمبر الجاري، على أن تنتهي إجراءات الانتخابات في موعد أقصاه 8 ديسمبر؛ وذلك للمنافسة في انتخابات الجولة الأولى على الأمانة والأمانة المساعدة على مستوى الكليات في 7 لجان للأنشطة تشمل: لجان الأنشطة الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والاجتماعية، والأسر، والجوالة والخدمة العامة، ومنصبي رئيس الاتحاد ونائبه لكل كلية من كليات الجامعة العشرين، على أن تنتهي انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس ونائب رئيس الاتحاد على مستوى الجامعة.

الاتحادات التنظيم الشرعي للطلاب

وأكد «فرحات»، أن الاتحادات الطلابية هي التنظيم الشرعي الممثل للطلاب والمُعبر عن آرائهم وطموحاتهم، ويمارسون من خلاله مختلف الأنشطة في إطار التقاليد والأخلاقيات الجامعية، سعيًا لإعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، وترسيخ الوعي وتنمية روح الولاء للوطن، وتوثيق الروابط بين الطلاب للعمل على إبراز القيم المجتمعية الهادفة والالتزام بالتقاليد الجامعية في كافة الأنشطة؛ بما يخدم أهداف الجامعة ويساهم بإيجابية في بناء وتطوير المجتمع نحو الجمهورية الجديدة.

لجنة عليا للإشراف على الانتخابات

وأشار الدكتور عصام فرحات، أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوي الجامعة، كما تم عقد العديد من الاجتماعات التحضيرية برؤساء مكاتب رعاية الطلاب لشرح آليات العملية الانتخابية وجدولها الزمني، وتوزيع نماذج واستمارات الترشح، وقواعد وضوابط ترشح الطلاب.