جامعة المنيا: 3 ملايين جنيه لدعم الطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي

قال الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن صندوق التكافل الطلابي يقدم خدمات الدعم للطلاب المستحقين من خلال صرف إعانات من الصندوق، حيث وصل ما تم تخصيصه لدعم صناديق تكافل الطلاب بالكليات خلال العام الجامعي الحالي لما يزيد عن 3 مليون جنيها، تم توجيهها لتسديد الرسوم الدراسية لأكثر من 6000 طالب وطالبة طبقاً لما هو مقرر بكل كلية، وبلغ متوسط نصيب الطالب من الدعم النقدي 500 جنيها، لتصل نسب الطلاب المستفيدين بالكليات لأكثر من 10% من إجمالي أعداد الطلاب بكل كلية، بالإضافة إلى تقديم دعم للكتاب الجامعي إلى ما يزيد عن 4000 طالب وطالبة بنسبة 5% من أعداد الطلاب بالكليات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق المركزي للتكافل الاجتماعي بحضور أعضاء المجلس: الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة، ووليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب، أمين الصندوق، وعاطف عيسى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، ورندا علي.

صرف إعانات لـ 6496طالبًا وطالبة

وخلال انعقاد الاجتماع تم استعراض ما تم صرفه من إعانات لطلاب الجامعة خلال العام الجامعي الماضي 2021/2022، 2.9 مليون جنيها استفاد منها 6496 طالبًا وطالبة، كما وصل عدد المستفيدين من دعم الكتاب الجامعي 4045 طالب.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن جامعة المنيا التزمت هذا العام بعدم الزيادة في أي مصروفات سواءً كانت دراسية أو مدن جامعية أو الكتاب الجامعي، ودعم الخدمات الطبية والصحية للطلاب، ورفع أعداد الطلاب المستحقين للدعم، مشيراً أنه في إطار النهوض بمنظومة التكافل الطلابي، وإتاحة الخدمات للطلاب إلكترونياً، حيث أطلقت الجامعة منصة إلكترونية لتقديم وفحص طلبات خدمات التكافل للطلاب والتسجيل عليها.

تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم

وأضاف «فرحات»، أن إيرادات كافيتريات الجامعة تعد الرافد الرئيسي الذي يمد الصندوق بحصيلة موارده الذي يوجه عائدها لتدعيم صناديق التكافل الفرعية بالكليات للمساهمة في تخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم وصرف الإعانات للطلاب ذوي الاحتياجات من مختلف الكليات

وأقر المجلس تشكيل لجنة مركزية لمراجعة المستندات الخاصة بالطلاب المتقدمين للحصول على الإعانة واستيفائها ومطابقتها للشروط.