العثور على جثة شاب في طريق «السويس القاهرة».. صدمته سيارة وهربت

عثر المارة في طريق السويس القاهرة، على جثة بالقرب من منطقة الجفرة، وجرى نقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

وتلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدة السيارات المارة على طريق السويس – القاهرة، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بالقرب من منطقة الجفرة، ويبدو أن صاحبها توفى نتيجة اصطدامه بسيارة.

قوة من الأمن تنتقل لموقع الحادث

وانتقلت قوة من شرطة النجدة بعد تلقيها بلاغ بالواقعة، وتبين من المعاينة الأولية، أن الجثة لشاب في العشرين من عمره، وبدا على الجثمان أنه توفى، نتيجة اصطدامه بإحدى السيارات، وفرت هاربة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، بواسطة إسعاف السويس تحت تصرف النيابة التي طالبت بتحريات مباحث قسم فيصل حول الواقعة بعد تحرير المحضر اللازم.