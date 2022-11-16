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تكثيف الجهود لكشف غموض العثور على جثة مجهولة داخل أرض زراعية بأسوان

كتب:

شيماء دراز
09:57 م | الأربعاء 16 نوفمبر 2022
جثة مجهولة -أرشيفية

جثة مجهولة -أرشيفية

بدأت الجهات المختصة بمحافظة أسوان تحقيقات موسعة، لكشف غموض العثور على جثمان مجهول الهوية لشاب عشريني داخل الزراعات بقرية أبو الريش بمركز ومدينة أسوان، لا يحمل أى أوراق ثبوتية أو مايدل على هويته ويرتدى كامل ملابسه وبه جرح بالرقبة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكانت مديرية أمن أسوان تلقت إخطارًا يفيد بعثور الأهالى على جثمان الشاب وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى أسوان المركزي بواسطة مرفق إسعاف أسوان لوضعها تحت تصرف الجهات المختصة، وكشف غموض الحادث، ولعمل الصفة التشريحية، حيث تم تصوير الجثمان للبحث عنه مع أخذ البصمات الخاصة به، وقد تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع خمسيني لخلافات الميراث بسوهاج

وعلى جانب آخر أقدم مزارع من مركز جرجا بمحافظة سوهاج على قتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض «سكين»، لخلافات الميراث بينهم على 20 قيراط أرض زراعية، ليقول المحامي محمد علاء في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام.

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بقلم شيماء دراز