العثور على جثة مجهولة الهوية أمام مستشفى كوم أمبو بأسوان

انتقلت الجهات المختصة بمحافظة أسوان ووحدة من البحث الجنائي إلى محيط مستشفى كوم أمبو المركزي، لكشف غموض العثور على جثة مجهولة ألقتها سيارة مجهولة أمام المستشفى وفرت هاربة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية للوصول إلى هوية الجثة وكشف غموض الواقعة ومعرفة أسباب الوفاة.

إخطار أمني بالواقعة

وتلقت مديرية أمن محافظة أسوان إخطارًا من مستشفى كوم أمبو المركزي يفيد بالعثور على جثة أمام المستشفى، وبالتوجه لموقع البلاغ أفاد شهود عيان بتوقف سيارة ملاكي يقودها مجهولون، ألقوا بالجثة وفروا هاربين.

تفاصيل الواقعة

وقال «محمد.م»، أحد أفراد أمن المستشفى إنه شاهد سيارة ملاكي هدأت سرعتها أمام المستشفى، ثم ألقى اثنين من الكرسي الخلفي بجثة، وفروا مسرعين.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى إيداع الجثة لمشرحة مستشفى كوم أمبو المركزي تحت تصرف الجهات المختصة، حيث انتدب الطب الشرعى لتحديد أسباب الوفاة ومعلومات تفيد بكشف هوية الجثة.

وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة تصل للإعدام

ومن جانبه، قال محمد صلاح، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في حالة توصل التحريات إلى أن الواقعة قتل عمدي فتصل العقوبة وفقًا لقانون العقوبات للإعدام.