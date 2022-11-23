محافظ كفر الشيخ يهنئ طالبا تأهل لبطولة الجمهورية في الكاراتيه

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة إلى معاذ جمال فهمي، الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، بعد تأهله لبطولة الجمهورية للجامعات في لعبة الكاراتيه، وحصوله على المركز الثاني، بالإضافة لحصوله على المركز الخامس بقطاعات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، وتأهيله للأدوار النهائية لبطولة الجمهورية.

تشجيع المواهب

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتشجيع المواهب، واكتشافهم في كافة المجالات، الرياضية والفنية والثقافية، وفي مجال الصحافة والإلقاء، وغيرها سواء طلاب المدارس بمراحلها التعليمية المتعددة، أو بمراكز الشباب، وبكليات جامعة كفر الشيخ.

مشاركات محلية وعالمية

يذكر أن جامعة كفر الشيخ حصلت على عدد من البطولات المحلية والعالمية، وذلك من خلال مشاركة الطلاب بها بعدد من البطولات المتنوعة في السباحة، والكاراتية، وكرة السلة.

وأطلق المحافظ عددًا من الحملات من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والتي تتبني المواهب واكتشافهم في بداية مشوارهم الحياتية حتي يصبحوا نافعين لمجتمعهم مصر ولأنفسهم.