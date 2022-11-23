منذ عدة أيام انطلقت صافرة البداية لمنافسات كأس العالم، مما صاحبه ترقب وبحث لطرق مشاهدة الجولات المختلفة، وازداد البحث أيضا عن تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، بعد إعلان حصولها على حقوق بث بعض المباريات والجولات في البطولة العالمية التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم للاستمتاع بمهارات اللاعبين من كافة الجنسيات.

في السطور التالية، نعرض تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تقدمها بوابة «الوطن» لمتابعيها.

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

وجاءت تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 على نايل سات وعرب سات وسهيل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الكأس الجديد على سهيل سات

قناة الكأس على سهل سات

التردد:10770.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

تردد قناة الكأس الجديد على عرب سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: رأسي

معدل الترمير: 27500.

معدّل التصحيح: ¾.

مباريات كأس العالم غدا

ويلتقي منتخب الكاميرون بمنتخب سويسرا عند الحادية عشر ظهراً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الثانية عشر بتوقيت القاهرة.

كما يلتقى منتخب أورجواى مع كوريا الجنوبية عند الثانية ظهراً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات المتحدة أبوظبي ودبي.

ويواجه منتخب البرتغال غانا عند الخامسة عصراً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة، أبوظبي ودبي.

ويلتقى منتخب البرازيل وصربيا عند الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- أبوظبي ودبي.

وانطلق حفل افتتاح كأس العالم 2022 الأحد الماضي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ثم بعد انطلقت مباراة منتخب قطر ضد الإكوادور.